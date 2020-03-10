Летом будут запущены новые отделения "Охматдета", - Голик

Уже летом будут запущены несколько отделений «Охматдета», а операций по трансплантации костного мозга здесь будет проводится в четыре раза больше. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в «Охматдете» до 31 марта. Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений. Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность - это не спасенные детские жизни», - заявил он.

Как подчеркнул Юрий Голик, процесс строительства был максимально ускорен, чтобы закончить все работы уже 31 марта. Также он опубликовал видео того, как ведется строительство.

«Охматдет» – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. Строительство детской клиники «Охматдет» началось в 2011 году, однако в 2013 году было остановлено. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления МОЗ. Первый комплекс «Охматдета» ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

6 декабря Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2505 «О внесении изменений к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса «Охматдет».

Как ранее заявил Юрий Голик, «Большая стройка» началась вовремя благодаря своевременному планированию.