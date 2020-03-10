В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
ГлавнаяПолитика

Летом будут запущены новые отделения "Охматдета", - Голик

Процесс строительства был максимально ускорен.

Летом будут запущены новые отделения "Охматдета", - Голик

Уже летом будут запущены несколько отделений «Охматдета», а операций по трансплантации костного мозга здесь будет проводится в четыре раза больше. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в «Охматдете» до 31 марта. Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений. Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность - это не спасенные детские жизни», - заявил он.

Как подчеркнул Юрий Голик, процесс строительства был максимально ускорен, чтобы закончить все работы уже 31 марта. Также он опубликовал видео того, как ведется строительство.

«Охматдет» – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. Строительство детской клиники «Охматдет» началось в 2011 году, однако в 2013 году было остановлено. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления МОЗ. Первый комплекс «Охматдета» ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

6 декабря Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2505 «О внесении изменений к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса «Охматдет».

Как ранее заявил Юрий Голик, «Большая стройка» началась вовремя благодаря своевременному планированию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также