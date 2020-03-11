Кличко анонсировал перезапуск "УДАРа"

"Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд".

Мэр Киева, глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко анонсировал перезапуск партии "УДАР".

"У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. У партии будет то же название - УДАР", - сказал он в интервью "Бабелю".

По его словам, в партии будет "много новых людей, много опытных людей".

"Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", - добавил Кличко.

По его словам, партия в конце октября 2020 года планирует принять участие в местных выборах в тех регионах, где у нее хорошие позиции.

Напомним, что Виталий Кличко несколько лет был формальным лидером партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Кличко возглавил ее в 2015 году, когда "УДАР" фактически прекратил свое существование, влившись в "БПП-Солидарность".

В мае 2019 года "Солидарность" сменила название на "Европейскую солидарность" и избрала своим лидером Петра Порошенко.

На парламентские выборы в 2019 году "УДАР" пошел отдельно от "ЕС", но выставил меньше 20 кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, а список на общегосударственный округ даже не подавал.