Состояние больной коронавирусом женщины из Радомышля оценивается как стабильное

Утром у нее упал уровень кислорода в крови.

Больная коронавирусной инфекцией 71-летняя женщина из Радомышля была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ее состояние стабильно.

У нее диагностировали пневмонию, утром начал падать уровень кислорода в крови, сообщили в Telegram Минздрава.

"Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направили инфекциониста, анестезиолога, пульмонолога", - говорится в сообщении.

Медики следят за родственниками женщины, с которыми она проживала, и всеми, с кем она контактировала.

В Минздраве подчеркнули, что заражению коронавирусом наиболее подвержены люди преклонного возраста, с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом. Они более склонны к развитию тяжелых заболеваний.

Напомним, 12 марта стало известно и двух новых случаях заболевания коронавирусом в Украине. Это - 71-летняя жительницы Житомирской области, которая недавно была в Польше, и 64-летний мужчина из Черновицкой области. Его жена недавно вернулась из Италии, однако у нее симптомы заболевания не проявились.