НСЗУ: отсрочка реформы приведет к жертвам и пустой трате бюджетных средств

Представители Национальной службы здоровья и медики в пятницу провели брифинг, на котором объяснили, почему нельзя откладывать медицинскую реформу.

"Есть закон про государственные финансовые гарантии и закон про бюджет, согласно с которыми 1 апреля стартует второй этап реформы. В условиях пандемии и чрезвычайных ситуаций реформа позволит направить деньги туда, где они будут нужны, потому что деньги будут идти за пациентом", - сказала и.о. главы службы Оксана Мовчан.

По ее словам, заявки на подписание контрактов подали 1700 учреждений специализированной медицинской помощи и 24 центра оказания экстренной помощи.

"Контракты позволяют нам в режиме онлайн анализировать ситуацию в регионах и в медучреждениях, на основе этой ситуации Кабмин сможет оперативно принимать управленческие решения. Без этого нас ждут жертвы и расточительство", - считает она.

Она также отметила, что НСЗУ полностью готова к реализации реформы и укладывается в график.

Мовчан также отметила, что никакой другой системы финансирования с 1 апреля не предусмотрено, потому ее отмена или перенос будет иметь последствия, которые трудно представить.

Главный врач Вознесенской центральной районной больницы Владимир Красеха сказал, что больницы готовы к реформе и именно сейчас - идеальный момент для того, чтобы внедрить запланированное.

"Четыре года назад мы были обычной районной больницей. И за 4 года мы превратились в многопрофильную больницу, которая обслуживает 5 соседних районов. У нас есть ангиограф, у нас есть экспертные аппараты ИВЛ, самые современные УЗД, эндоскопичная стойка, при больнице также есть оснащенная машина экстренной помощи, которую мы используем для случаев, когда нет возможности вызвать санавиацию, но нужно очень быстро транспортировать больного. К нам ездят роженицы из соседних районов. И наш персонал очень ждет, что их труд будет финансово вознагражден, когда с 1 апреля деньги пойдут за пациентом - пойдут в нашу больницу. Если этого не случится, они будут очень разочарованы. Я бы хотел, чтобы люди, принимающие сейчас решение об отмене или переносе реформы, посмотрели в глаза нашим врачам и медсестрам. Планировали, что со временем повысим им зарплаты в 2-2,5 раза", - сказал он.

"Для нас эта реформа - шанс жить лучше. А для коррупционеров и неудачников, наоборот, шанс жить хуже, потому они и протестуют против реформы", - отметил Красеха.

"Врачи ждут, что они будут получать белую зарплату. Нормальную зарплату. Если этого не случится, они будут уезжать за границу", - в свою очередь сказал Михаил Тончев, заведующий нейрохирургическим отделением Полтавской областной больницы им. Склифосовского.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения должны начаться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург и новый министр здравоохранения Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Перед вступлением в должность Зеленский нелицеприятно отзывался о медицинской реформе (на дебатах с Петром Порошенко он позволил себе выражение "какая это нафиг реформа"), поэтому после создания коллегии некоторые наблюдатели заявили о том, что изменения готовятся сворачивать.