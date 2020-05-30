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Завод имени Малышева уволил замдиректора Поляха, который ждал "танки РФв Харькове"

Бывший милиционер Вадим Полях, который в 2014 бежал в РФ и пытался устроиться в местную полицию, несколько месяцев имел доступ к гостайне.

Завод имени Малышева уволил замдиректора Поляха, который ждал "танки РФв Харькове"
Фото: Вадим Полях

Генеральный директор Харьковского завода имени Малышева 29 мая уволил директора по безопасности данного бронетанкового предприятия. Это произошло вследствие публикации журналиста Юрия Бутусова, который обнародовал ранее неизвестную информацию в отношении Вадима Поляха, информирует пресс-служба ГП "Укроборонпром".

"Вновь открывшиеся данные из биографии экс-сотрудника не были установлены специальными проверками на момент назначения его на должность", - говорится в сообщении.

По информации завода, уволенный директор по безопасности был назначен на должность в начале года после проведения кадрового отбора и специальной проверки, осуществляемой, в том числе, Службой безопасности Украины и полиграфического исследования. Обе проверки не выявили информации компрометирующего характера.

"Обнаруженная информация в отношении экс-сотрудника будет передана в Службу безопасности Украины, также руководство завода инициировало в СБУ проверку деятельности бывшего директора по безопасности и проводит служебное расследование в соответствующих подразделениях", - сообщают в "Укроборонпроме".

Бывший милиционер Вадим Полях, который в 2014 году бежал в Россию и пытался устроиться в местную полицию, несколько месяцев проработал на Харьковском бронетанковом заводе директором по безопасности, имея доступ к гостайне, пишет журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

По его словам, 28 мая в одном из блогов, который ведут "в интересах спецслужб РФ", выложили интервью с Поляхом российскому изданию Орел-регион от 2014 года, в котором тот говорит в русле российской пропаганды, рассказывая о "националистах" и о том, что "ждет танки РФ в Харькове".

Он также говорит, что получает вид на жительство в РФ, намерен работать в управлении МВД Орловской области РФ и уже договаривался с начальником милиции области Савенковым.

Несмотря на это интервью, Полях сумел пройти проверку при трудоустройстве на завод.

Журналист отмечает, что опубликование материала о его пребывании в РФ и намеренная засветка контактов говорит о том что Полях "вряд ли был российским резидентом", однако "наверняка мог иметь несанкционированные контакты с Россией и быть источником утечки гостайны с военного завода". По его словам, сокрытие Поляхом информации при трудоустройстве "однозначно указывает на попытку сохранить отношения с РФ".

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