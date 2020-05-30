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Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков

В субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного.

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков
Фото: facebook/Ігор Сапожко

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в facebook.

"Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся", - написал Геращенко.

Он также сообщил, что в субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок в Броварах.

Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Напомним, утром 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский. Глава МВД Арсен Аваков пообещал жестоко наказать виновников перестрелки.

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