Они будут работать до 30 сентября.

В День Киева запустили столичные фонтаны. Об этом сообщили в КГГА.

"Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводит команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройку светло-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов", - рассказали в Киевводфонде.

Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, привлекли дайверов и водоплавающую технику.

Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Также в этом году начал работу световой фонтан в парке Марии Заньковецкой на улице Большой Васильковской, который не работал с 2018 года.

В прошлом году провели его капитальный ремонт, который обошелся городскому бюджету в 4,5 млн гривен. Он будет работать со среды до понедельника, во вторник будут проводить очистку оборудования.

Напомним, в этом году сезон работы фонтанов отложили на месяц из-за карантина.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в их работе будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Ранее Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева.