Суд арестовал первых участников перестрелки в Броварах (обновлено)

Броварской городской суд избрал меру пресечения первым шести участникам перестрелки в Броварах. Всех взяли под стражу без права внесения залога, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"На 22-й час сегодня шести лицам утверждено содержание под стражей без залога. Всего задержаны 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!" - написал он в фейсбуке.

Пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская в комментарии РБК-Украина раньше уточнила, что задержаны 28 участников перестрелки, но сегодня Броварской суд должен рассмотреть эпизоды 21 из них - тем, кому уже сообщили о подозрении.

Суд определяет меру пресечения подозреваемым по ч. 4 ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса, то есть "хулиганство с применением оружия".

"По санкции этой статьи им грозит наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще будет продолжаться суд. Всего открыто четыре производства", - добавила Грохольская.

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.