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13-летний мальчик погиб под завалами заброшенного здания в Киевской области

Обстоятельства смерти ребенка устанавливает полиция.

13-летний мальчик погиб под завалами заброшенного здания в Киевской области
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 13-летнего киевлянина. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбук.

Инцидент произошел в селе Гребени, куда родители с ребенком приехали в дачный дом.

"Мальчик ушел гулять в 16.30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часа обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

На поиски школьника задействовали личный состав местной полиции, ювенальных полицейских и активистов.

Тело ребенка нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса.

Обстоятельства смерти мальчика устанавливает полиция.

Напомним, ранее в Днепре возле психбольницы нашли мертвым 12-летнего мальчика. 65-летнего подозреваемого в убийстве задержали.

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