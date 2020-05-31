13-летний мальчик погиб под завалами заброшенного здания в Киевской области

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 13-летнего киевлянина. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбук.

Инцидент произошел в селе Гребени, куда родители с ребенком приехали в дачный дом.

"Мальчик ушел гулять в 16.30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часа обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

На поиски школьника задействовали личный состав местной полиции, ювенальных полицейских и активистов.

Тело ребенка нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса.

Обстоятельства смерти мальчика устанавливает полиция.

Напомним, ранее в Днепре возле психбольницы нашли мертвым 12-летнего мальчика. 65-летнего подозреваемого в убийстве задержали.