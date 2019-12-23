Российские лоббисты участвуют в расследованиях МЭРТ по импорту удобрений в Украину, - ЗН

Расследования МКМТ и Минэкономразвития не имеют прямого отношения к производителям минеральных удобрений из РФ

Среди участников специальных расследований Министерства экономического развития Украины в отношении импорта в Украину азотных и комплексных удобрений обнаружились лоббистские структуры из Российской Федерации – торговое представительство РФ в Украине, а также Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание «Зеркало Недели», которое приводит список участников спецрасследований Минэкономразвития.

Таким образом, как отмечает ЗН, российские лоббистские структуры принимают активное участие в расследованиях Минэкономразвития Украины и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), целью которых является выявление фактов попадания в Украину запрещенных российских удобрений через другие страны.

«В то время, как МЭРТ и МКМТ проводит специальные расследования по возможным фактам обхода украинских санкций российскими производителями удобрений путем переориентации своих торговых потоков в Украину через третьи страны, российские организации включаются в процесс расследований», - сообщает ЗН.

По данным издания, расследования МКМТ и Минэкономразвития не имеют прямого отношения к производителям минеральных удобрений из РФ. Российские удобрения запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины с июля 2019 года. В декабре 2019 года Кабинет министров Украины продлил срок действия санкций в отношение российских удобрений до конца 2020 года.

«Специальные расследования МКМТ и МЭРТ касаются, в первую очередь, стран, чьи производители заподозрены в тесной кооперации с российскими компаниями. Объектами расследований оказались производители минеральных удобрений из таких стран , как Грузия, Беларусь, Польша, Болгария, Сербия, Турция, Литва. С начала 2019 года именно из этих стран зафиксирован аномальный объем импорта минеральных удобрений в Украину», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что присутствие российских лоббистских структур и торгпредства среди участников расследования, которое касается импорта удобрений в Украину из других стран, вызывает вопросы: по какой причине российские отраслевые структуры и торговое представительство считают себя заинтересованными сторонами в расследованиях по поставкам удобрения в Украину из Сербии, Турции, Литвы, Грузии, Болгарии и Польши?

«Подобные факты могут являться фактическим свидетельством того, что российский интерес все-таки присутствует в потоке неконкурентного импорта минеральных удобрений в Украину из других стран, а также, что российские производители используют другие страны в качестве площадок для переориентации своих поставок на украинский рынок», - сообщает ЗН.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования по импорту удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из других стран. С инициативой расследования выступили украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины «Днепразот», «Черкасский Азот», «Ровноазот», Северодонецкий «Азот» и Одесский припортовый завод (ОПЗ).