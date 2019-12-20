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"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
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​В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа

Россия и Украина обсуждают новый газовый контракт.

​В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа
Фото: baltic-pipe.eu

В Минске начались двусторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины в 2020 году.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в российскую делегацию входят глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.

Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что Россия и Украина готовят пакетное соглашение по газу. По информации издания Россия предложила выплатить Украине $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украина, в свою очередь, готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на $12 миллиардов.

Накануне украинское издание "Украинские новости" тоже сообщило, что "Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, а арестованными активами. Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в свою очередь заявил, что на трехсторонних переговорах в Берлине 19 декабря достигли принципиального соглашения по газу.

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