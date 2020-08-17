У понеділок, 17 серпня, на деяких білоруських підприємствах тривають масові страйки. Працівники страйкують через оголошені результати виборів президента, згідно з якими Олександр Лукашенко перемагає вшосте.

Страйкує Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ). Повідомляють, що на це підприємство сьогодні приїде Олександр Лукашенко. За даними NEXTA, працівників на цю зустріч допускають вибірково. Тих, хто має білі стрічки - символ на підтримку суперниці Лукашенка Світлани Тихановської - не пускають. Про це повідомляють канали NEXTA і TUT.by у Telegram.

Лукашенко прибув на МЗКТ на вертольоті близько 10 години.

Оновлення 11:17. До МЗКТ рушила колонна людей. Люди скандують: "Уходи!". Сам Лукашенко заявив: "не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив".

"Поки ви мене не вб'єте - повторних виборів не буде", - заявив протестувальникам Лукашенко.

Фото: NEXTA МЗКТ

Також до страйків долучилося одне з найбільших у світі підприємств із виробництва калійних мінеральних добрив “Беларуськалий” (м. Солігорськ).

Фото: NEXTA "Беларуськалий" страйкує

На мітинг вийшли робітники цього підприємства і двох дочірніх - “Реммонтажстрой” і “Калийспецтранс”. За словами шахтарів, руди фабрикам лишилося на вісім годин роботи, нової руди не дають.

У Мінську на страйк вийшли працівники державної “Белтелерадиокомпании”. Вони висунули вимоги, зокрема: визнати результати виборів недійсними, відправити у відставку голову ЦВК, звільнити політв’язнів і скасувати цензуру в ЗМІ.

Фото: NEXTA Мітинг "Белтелерадикомпании"

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Мітинг триває на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ). Люди кричать: “Верым! Можам! Переможам!”

Масштабний мітинг також йде на підприємстві “БелАЗ” у м. Жодино.

У ланцюг солідарності вишикувалися медики Республіканського науково-практичного центру “Кардіологія”.

Нагадаємо, що масові акції протесту через оголошені результати виборів тривають у Білорусі уже понад тиждень. Учасників масових зібрань жорстко затримували силовики, застосовуючи до них силу. Відомо про двох загиблих протестувальників і десятки поранених.

Згодом почали страйкувати працівники білоруських підприємств. До страйків долучилися медики, журналісти, працівники культури, IT-фахівці.

Учора в Мінську пройшов марш "За свободу". Мешканців інших міст також просили виходити на центральні площі і закликати до відповідальності голів виконкомів і РУВС, висувати вимоги.

Протестувальники вимагали, щоб Лукашенко пішов з посади президента, а також негайної свободи всім затриманим і політв’язням, правосуддя над винними в убивствах і тортурах.

За даними ЗМІ, біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралися понад 200 тисяч осіб. Акцію назвали наймасовішою в історії незалежної Білорусі.

Олександр Лукашенко вчора теж зібрав свій провладний мітинг. Він став на коліна перед мітингарями та пообіцяв "завтра же" почати реформи, про які його попросять.