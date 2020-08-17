Голова МЗС Латвії вважає повторні вибори "найкращим сценарієм" для Білорусі

Рінкевичс наголосив, що ЄС готовий до дій і за найгіршого сценарію, і попередив Росію, що втручатися - не в її інтересах.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що для Білорусі найкращим виходом із кризи будуть повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє портал LSM.

"Євросоюз готовий до дій і за найгіршого сценарію. Думаю, Росії потрібно розуміти, що втручання - не в її довгострокових інтересах. Протести в Білорусі не проти Росії, а проти конкретної особи. Найкращий сценарій - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів із рівними можливостями для всіх кандидатів", - сказав Рінкевичс.

На його думку, в Білорусі має з'явитися нова Центральна виборча комісія, до складу якої ввійдуть і представники нинішньої влади, і спостерігачі з різних країн.

Міністр також розповів про порядок денний позачергового засідання кабінету міністрів Латвії щодо ситуації в Білорусі, яке пройде в понеділок.

"Перше, звичайно - актуальна ситуація, я розповім про те, що було на Раді ЄС. Друге - підтримка громадянського суспільства. Третє питання - політичний притулок у разі погіршення ситуації в Білорусі, чого, сподіваюся, не станеться", - розповів Рінкевичс.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 10,1%.

З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Сьогодні депутати Європейського парламенту оприлюднили заяву, у якій вони не визнають результатів президентських виборів у Білорусі і вважають Лукашенка персоною нон ґрата. Раніше про невизнання результатів виборів також заявила Велика Британія.