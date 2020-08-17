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Голова МЗС Латвії вважає повторні вибори "найкращим сценарієм" для Білорусі

Рінкевичс наголосив, що ЄС готовий до дій і за найгіршого сценарію, і попередив Росію, що втручатися - не в її інтересах.

Голова МЗС Латвії вважає повторні вибори "найкращим сценарієм" для Білорусі
Эдгарс Ринкевичс
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що для Білорусі найкращим виходом із кризи будуть повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє портал LSM.

"Євросоюз готовий до дій і за найгіршого сценарію. Думаю, Росії потрібно розуміти, що втручання - не в її довгострокових інтересах. Протести в Білорусі не проти Росії, а проти конкретної особи. Найкращий сценарій - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів із рівними можливостями для всіх кандидатів", - сказав Рінкевичс.

На його думку, в Білорусі має з'явитися нова Центральна виборча комісія, до складу якої ввійдуть і представники нинішньої влади, і спостерігачі з різних країн.

Міністр також розповів про порядок денний позачергового засідання кабінету міністрів Латвії щодо ситуації в Білорусі, яке пройде в понеділок.

"Перше, звичайно - актуальна ситуація, я розповім про те, що було на Раді ЄС. Друге - підтримка громадянського суспільства. Третє питання - політичний притулок у разі погіршення ситуації в Білорусі, чого, сподіваюся, не станеться", - розповів Рінкевичс.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 10,1%.

З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Сьогодні депутати Європейського парламенту оприлюднили заяву, у якій вони не визнають результатів президентських виборів у Білорусі і вважають Лукашенка персоною нон ґрата. Раніше про невизнання результатів виборів також заявила Велика Британія.

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