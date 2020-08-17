​Трамп заявив, що його головний суперник на виборах не Байден, а ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що основну боротьбу напередодні виборів він веде не стільки зі своїм суперником від демократів Джо Байденом, скільки із засобами масової інформації.
Про це Трамп розповів у інтерв'ю Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".
"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він.
Трамп зазначив, що щодня повинен протистояти американським ЗМІ, які, за його словами, підтримують Байдена. "Щодня вони жбурляють у мене "бомби". Це роблять нечесні журналісти", - заявив президент США і додав, що "наразі він добре справляється".
"При цьому Байден навіть не виходить зі свого підвалу, а вони (ЗМІ) все одно активно пишуть про нього". Він навіть не відповідає на питання журналістів", - сказав Трамп. Він наголосив, що сам він "майже щодня" відповідає журналістам, які "негативно до нього ставляться".
Нагадаємо, президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.