​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
ГоловнаСвіт

​Трамп заявив, що його головний суперник на виборах не Байден, а ЗМІ

Президент США зазначив, що щодня повинен протистояти американським ЗМІ, які підтримують його опонента.

​Трамп заявив, що його головний суперник на виборах не Байден, а ЗМІ
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що основну боротьбу напередодні виборів він веде не стільки зі своїм суперником від демократів Джо Байденом, скільки із засобами масової інформації.

Про це Трамп розповів у інтерв'ю Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він.

Трамп зазначив, що щодня повинен протистояти американським ЗМІ, які, за його словами, підтримують Байдена. "Щодня вони жбурляють у мене "бомби". Це роблять нечесні журналісти", - заявив президент США і додав, що "наразі він добре справляється".

"При цьому Байден навіть не виходить зі свого підвалу, а вони (ЗМІ) все одно активно пишуть про нього". Він навіть не відповідає на питання журналістів", - сказав Трамп. Він наголосив, що сам він "майже щодня" відповідає журналістам, які "негативно до нього ставляться".

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також