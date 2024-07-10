З 11 липня "транспортний безвіз" з ЄС запрацює за новими правилами

10 липня завершується перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
"Всі вантажівки, які виконують перевезення у рамках “транспортного безвізу”, повинні обов’язково дотримуватись оновлених правил з 11 липня. Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників", — інформують у міністерстві.
Зокрема, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані. Дизайн наліпки, її колір та розмір чітко визначені угодою. Міститися наліпка має на лобовому склі автівки.
Також, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Крім того, водії повинні мати підтверджувальні документи для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром у країни ЄС.
Транспортний безвіз між ЄС та Україною
- Україна підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
- "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
- Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
- Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.
- У березні Європейська комісія запропонувала продовжити дію транспортної угоди із Україною до кінця 2025 року, проте із урахуванням деяких змін.
- 20 червня Україна та Євросоюз продовжили дію "транспортного безвізу".