З 11 липня "транспортний безвіз" з ЄС запрацює за новими правилами

Нові правила стосуються як українських, так і іноземних перевізників.

10 липня завершується перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

"Всі вантажівки, які виконують перевезення у рамках “транспортного безвізу”, повинні обов’язково дотримуватись оновлених правил з 11 липня. Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників", — інформують у міністерстві.

Зокрема, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані. Дизайн наліпки, її колір та розмір чітко визначені угодою. Міститися наліпка має на лобовому склі автівки.

Також, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Крім того, водії повинні мати підтверджувальні документи для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром у країни ЄС.

Транспортний безвіз між ЄС та Україною