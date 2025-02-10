Тижнева кількість боїв з ворогом була на понад 300 меншою, ніж тижнем раніше

Покровський залишається лідером за кількість атак окупантів, але і там ворог був менш активним.

Протягом попереднього тижня відбулося 739 бойових зіткнень. Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському, Куп'янському, Торецькому та Курському напрямках. Росія завдала по території України семи ракетних ударів (47 ракет), 298 авіаударів (539 КАБ), провела близько 38 000 обстрілів (757 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 12 атак у районі Вовчанська. На Куп'янському українські війська відбили 69 атак біля Загризового і Петропавлівки, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 65 атак противника, ворог концентрував зусилля у районах Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки", – повідомив він.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку оборонці відбили 26 атак у районах Часового Яру і Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни провели 71 атаку неподалік Кримського і Торецька.

На Покровському напрямку захисники відбили 256 окупантів поблизу Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Новоолександрівки, Андріївки, Дачного, Калинового, Водяного Другого, Зеленого Поля, Новоторецька, Лисівки, Покровська, Удачного, Надіївки, Преображенки та Шевченка.

На Новопавлівському відбили 41 атаку ворога у районах Костянтинтинополя, Роздольного і Розливу.

На Гуляйпільському напрямку ворог провів вісім атак у районах Новополя і Новосілки, без успіху.

На Оріхівському росіяни п'ять разів атакували позиції українських військ у напрямках Новоданилівки, Щербаків і Нестерянку.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили вісім безрезультатних атак на позиції українських підрозділів", – додав речник.

У Курській області Сили оборони відбили 101 атаку.