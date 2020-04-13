Пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти

Спасатели тушат огонь уже девятый день.

Лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения, который продолжают тушить уже десятый день, приближается к городу Припять.

Об этом сообщил в фейсбуке директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.

По его словам, огонь уже достиг до станции Янов.

"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять", - написал Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух км от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный»", - добавил он.

Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения спасатели продолжали тушить отдельные очаги возгорания. В ГосЧС уточнили, что речь идет о Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы".