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Боевики устроили девять обстрелов в зоне ООС, двое военных ранены

Противник продолжает использовать тяжелую артиллерию.

Боевики устроили девять обстрелов в зоне ООС, двое военных ранены
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 15 мая, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил штаб ООС в утренней сводке.

Неподалеку Широкино противник выпустил пять мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Боевики также вели огонь рядом с Орехово, использовав минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 15 мая, ранено по меньшей мере одного российского оккупанта.

Напомним, 14 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди ВСУ не было.

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