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На Харківщині росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками

У результаті постраждали троє людей.

На Харківщині росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками
Олег Синєгубов
Фото: скріншот

У с. Пристін Куп’янської громади на Харківщині росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Його словам, ворожу атаку зафіксували близько 17.25. удар припав між двома багатоквартирними будинками. Є поранені.

"Постраждали три людини: жінка - 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років. Ліквідація наслідків триває", - додав Синєгубов.

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