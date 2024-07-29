Від початку року Міноборони допустило до експлуатації 5 зразків бронетехніки

Кодифікували як продукцію підприємств вітчизняного ОПК, так і моделі виробництва іноземних оборонних підприємств.

У першому півріччі поточного року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах п’ять зразків бронетехніки різного призначення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби українського оборонного відомства.

У переліку зразків, які отримали номенклатурний код НАТО – продукція підприємств вітчизняного ОПК та моделі виробництва іноземних оборонних підприємств.

Для потреб війська кодифіковано колісні бронетранспортери, бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом, а також ремонтно-евакуаційну машину на базі танкового шасі. Броньована ремонтно-евакуаційна машина обладнана спеціальними агрегатами та механізмами для евакуації бронетехніки з поля бою та проведення ремонтних робіт у польових умовах.

У міністерстві нагадали, що зараз процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка ОВТ скорочена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати коштом державного бюджету і використовувати у ЗСУ.