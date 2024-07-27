Bloomberg: Угорщина намагається вирішити суперечку щодо "Лукойла" до вересня, аби уникнути дефіциту палива

Угорщина намагатиметься вирішити суперечку з Україною щодо транзиту сирої нафти з Росії до вересня, перш ніж виникне дефіцит палива.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви угорського міністра Гергелі Гульяса.
"Поки що немає причин для паніки, тому що резерви високі. Проблема не є негайною, але ми повинні знайти рішення до вересня", – сказав Гульяс, водночас міністр звинуватив Україну у шантажі.
Нафтопереробний завод Mol Nyrt поблизу Будапешта не може негайно перейти на повну переробку неросійської нафти, тому Угорщина ризикує вичерпати свої запаси палива, якщо це не буде вирішено за посередництва ЄС або іншими способами, заявив Гульяс.
Київ запровадив санкції проти російського "Лукойлу" ще 2018 року, а цього року посилила їх, заблокувавши транзит російської нафти до Угорщини і Словаччини.
Угорщина намагається якнайшвидше відновити постачання "Лукойлу", від якого отримує близько 2 мільйонів тонн нафти на рік, що складає третину імпорту Угорщини, й альтернативних маршрутів.
Київ намагався спростувати претензії Угорщини, попри те, що "Лукойлу" заборонено транспортувати нафту через Україну, оскільки компанія перебуває під санкціями, обсяги транзиту в липні "залишилися стандартними", заявив генеральний директор української енергетичної компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
"Це означає, що нафти "Лукойлу" там немає, а є нафта інших власників", – сказав Чернишов.
Керівництво "Лукойлу" не відповіло на запит Bloomberg про коментар.
Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft у Словаччині. Близько 2,5 мільйонів тонн на рік Словаччина отримує від "Лукойлу", що дорівнює 45% її імпорту. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо попередив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто раніше розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти "Лукойлу" до його держави.
- Він заявив, що Угорщина продовжить блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру, доки Київ не скасує санкції проти російського "Лукойлу" і не відновить транспортування нафти з РФ до Угорщини.
- Кілька днів Politico написало, що угорцям протягом кількох тижнів загрожує паливна криза ‒ захмарні ціни та дефіцит електроенергії.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цьогоріч РНБО значно розширила їх. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.