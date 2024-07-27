Bloomberg: Угорщина намагається вирішити суперечку щодо "Лукойла" до вересня, аби уникнути дефіциту палива

У свою чергу Словаччина отримує від "Лукойлу" близько 2,5 мільйонів тонн нафти на рік.

Угорщина намагатиметься вирішити суперечку з Україною щодо транзиту сирої нафти з Росії до вересня, перш ніж виникне дефіцит палива.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви угорського міністра Гергелі Гульяса.

"Поки що немає причин для паніки, тому що резерви високі. Проблема не є негайною, але ми повинні знайти рішення до вересня", – сказав Гульяс, водночас міністр звинуватив Україну у шантажі.

Нафтопереробний завод Mol Nyrt поблизу Будапешта не може негайно перейти на повну переробку неросійської нафти, тому Угорщина ризикує вичерпати свої запаси палива, якщо це не буде вирішено за посередництва ЄС або іншими способами, заявив Гульяс.

Київ запровадив санкції проти російського "Лукойлу" ще 2018 року, а цього року посилила їх, заблокувавши транзит російської нафти до Угорщини і Словаччини.

Угорщина намагається якнайшвидше відновити постачання "Лукойлу", від якого отримує близько 2 мільйонів тонн нафти на рік, що складає третину імпорту Угорщини, й альтернативних маршрутів.

Київ намагався спростувати претензії Угорщини, попри те, що "Лукойлу" заборонено транспортувати нафту через Україну, оскільки компанія перебуває під санкціями, обсяги транзиту в липні "залишилися стандартними", заявив генеральний директор української енергетичної компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Це означає, що нафти "Лукойлу" там немає, а є нафта інших власників", – сказав Чернишов.

Керівництво "Лукойлу" не відповіло на запит Bloomberg про коментар.

Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft у Словаччині. Близько 2,5 мільйонів тонн на рік Словаччина отримує від "Лукойлу", що дорівнює 45% її імпорту. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо попередив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну.