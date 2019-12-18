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В Марьинке из-за обстрела погиб мирный житель

Мужчина умер по дороге в больницу.

В Марьинке из-за обстрела погиб мирный житель
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В среду, 18 декабря, в прифронтовой Марьинке в результате обстрела со стороны боевиков погиб мирный житель.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

"Около 12:00 в городе Марьинка в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия был ранен гражданский житель. Военнослужащие организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - сообщили военные.

Напомним, что 17 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын.

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