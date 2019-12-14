Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В селе Хотяновка под Киевом двое мужчин погибли, провалившись под лед

Тела пришлось доставать водолазам.

В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области в субботу погибли двое мужчин, которые вышли на тонкий лед.

Пресс-служба областного управления ГосЧС сообщает, что информация о происшествии поступила в 13:15 субботы.

Фото: kv.dsns.gov.ua

На вызов отправились водолазы 10-го государственного пожарно-спасательного отряда из Вышгорода.

Тела погибших нашли и доставили на берег.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, что для одного пешехода безопасным считается лед толщиной не менее 7 см.

При передвижении по льду желательно иметь палку, чтобы проверять прочность покрова. Если после первого удара палкой появляется вода, необходимо сразу же возвращаться назад. Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы обуви ото льда.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Если во время движения лед начал трещать или на нем появились характерные трещины, необходимо сразу возвращаться назад, но не бежать, а отходить медленно.

В случае, если человек провалился по лед, спасатели рекомендуют широко раскинуть руки по краям ледового пролома и стараться не погрузиться под воду с головой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также