В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области в субботу погибли двое мужчин, которые вышли на тонкий лед.

Пресс-служба областного управления ГосЧС сообщает, что информация о происшествии поступила в 13:15 субботы.

Фото: kv.dsns.gov.ua

На вызов отправились водолазы 10-го государственного пожарно-спасательного отряда из Вышгорода.

Тела погибших нашли и доставили на берег.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, что для одного пешехода безопасным считается лед толщиной не менее 7 см.

При передвижении по льду желательно иметь палку, чтобы проверять прочность покрова. Если после первого удара палкой появляется вода, необходимо сразу же возвращаться назад. Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы обуви ото льда.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Если во время движения лед начал трещать или на нем появились характерные трещины, необходимо сразу возвращаться назад, но не бежать, а отходить медленно.

В случае, если человек провалился по лед, спасатели рекомендуют широко раскинуть руки по краям ледового пролома и стараться не погрузиться под воду с головой.