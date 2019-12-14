Это второй случай за последние недели.

Вечером 13 декабря в районе села Базаринцы возле Збаража (Тернопольская область) двое подростков выпали из рейсового автобуса, который ехал из Тернополя в село Мусоровцы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

В задней части автобуса "Эталон" ехала компания молодых людей, несколько из них стояли на ступеньках возле двери. На повороте один из пассажиров зацепил ручку, дверь открылась, и двое парней выпали. В результате двое подростков, 2003 и 2006 годов рождения, получили легкие телесные повреждения.

Следователи забрали автобус на штрафную площадку для автотехнической экспертизы, открыто производство по ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Это второй похожий случай в Тернопольской области за последние несколько недель. 18 октября девочка выпала из рейсового автобуса "Каменец-Подольский-Тернополь" и ударилась головой о землю. Травма оказалась смертельной.

В обоих случаях полиция со ссылкой на свидетелей пишет, что молодые люди стояли на ступеньках, несмотря на свободные места в салоне.