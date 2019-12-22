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Путин посетит Крым, чтобы открыть железнодорожное движение по Керченскому мосту

Ожидается, что президент РФ приедет на полуостров 23 декабря.

Путин посетит Крым, чтобы открыть железнодорожное движение по Керченскому мосту
Фото: most.life

Президент России Владимир Путин собрался посетить Крым в понедельник, 23 декабря. Ожидается, что он примет участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Как сообщает Интерфакс, в ходе поездки российский президент "пообщается с рабочими-мостовиками", а "руководители отрасли доложат ему о планах развития транспортной инфраструктуры".

Протяженность Крымского моста составляет 19 км. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в конце декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Открыть железнодорожное движение планировали еще в августе-сентябре 2019 года. Сообщалось, что скорость движения поездов не должна превышать 20 километров в час.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что Россия начала продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь. Время в пути - 33 часа.

Отметим, это будет по меньшей мере 13 поездка Путина в Крым после его оккупации. Начиная с 2014 года, он два-три раза в год посещает полуостров. Последний раз о визите Путина сообщали в марте 2019 года. Поездка была приурочена пятой годовщине аннексии Крыма.

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