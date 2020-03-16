Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен

"Эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране".

В ходе встречи с представителями крупного бизнеса, которая прошла в Офисе президента вечером 16 марта, Владимир Зеленский попросил у них 12 млрд гривен.

Об этом глава государства сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь", - рассказал Зеленский.

Ранее "Схемы" сообщили о публично неанонсированном визите на Банковую крупных украинских бизнесменов.

Съемочная группа программы зафиксировала кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского. А также машину Рината Ахметова.

Также сообщалось, что за час до встречи из Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Позже в ОП подтвердили информацию о том, что Владимир Зеленский встречался с олигархами и представителями крупного бизнеса. На Банковой уточнили, что на встрече шла речь о коронавирусе.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Глава государства призвал бизнесменов к социальной ответственности и помочь сохранить здоровье и жизнь украинцев.