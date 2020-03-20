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В Украину эвакуируют 8000 граждан на 42 авиарейсах из разных стран

Также будет проводиться железнодорожная эвакуация. 

В Украину эвакуируют 8000 граждан на 42 авиарейсах из разных стран
Фото: mvs.gov.ua

В ближайшее время в Украину эвакуируют около 8000 граждан из разных стран. Для этого запланировали 42 авиарейса, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Вчера у меня был разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадийцев из Украины - тех, кто в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой", - сообщил Зеленский.

Помимо этого, Украина взаимодействует с польской железной дорогой. За 20 марта из Польши в Украину осуществят пять рейсов, которым вернутся 3000 граждан. На завтра запланирован поезда, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

"Все, кто возвращается, проходят медицинскую проверку. Большинство осознано выбирают домашнюю самоизоляцию на 14 суток, несмотря на отсутствие симптомов", - сообщил президент.  

Отмечается, что за последние пять дней в Украину вернулись более 50 000 граждан.

Напомним, сегодня на поездах "Интерсити" "Укрзализныци" из Польши эвакуировали более 1000 украинских граждан. Они отправились двумя поездами, всем провели температурный скриннинг. Жалоб на здоровье у пассажиров не было.

Из Казахстана украинцев планируют эвакуировать 26 марта авиарейсом из Алматы. Посольство Украины просит обратиться всех граждан, которые хотят вернуться на Родину после закрытия границ в связи с противодействием коронавирусу. 

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