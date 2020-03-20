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Открыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусом

Медцентр не сообщил о положительном тесте пациента Минздраву и ЦОЗ.

Открыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусом
Фото: ajansspor.com

Правоохранители открыли уголовное производство по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте с коронавирусом. Об этом сказано пресс-службе прокуратуры Киева.

"Прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении работников частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы о пациенте, заболевшем коронавирусом", - сказано в сообщении.

Согласно информации, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. В результате диагноз был подтвержден одной из немецких лабораторий, которая предоставила информацию госорганам. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний) Уголовного кодекса.

Напомним, посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома. В Украине подтверждены 26 случаев заражения, из них три пациента скончались.

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По словам первого заместителя Киевгорадминистрации Николая Поворозника, решение уже принято, его осталось оформить юридически.

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