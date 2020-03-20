Мужчина разбил стекло в киевском троллейбусе за отказ взять его одиннадцатым пассажиром

Пассажир без маски пытался проникнуть в транспорт, несмотря на запрет кондуктора и водителя.

В Киеве составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Он, несмотря на запрет водителя и кондуктора, в грубой форме и без защитной маски пытался попасть в салон, где уже было гранично допустимое количество пассажиров - 10 человек.

"В разгар конфликта мужчина умышленно повредил общественный транспорт, разбив стеклянную дверь", - сообщили в полиции.

ЧП произошло в Печерском районе на ул. Московской. Правонарушителем оказался 51-летний житель Черниговской области.

"На него составили административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили правоохранители.

Напомним, в связи с введенными карантинными мерами, в общественном транспорте Киева должны находиться не более 10 пассажиров одновременно, все они должны быть в масках.