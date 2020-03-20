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На Донбассе в пятницу ранили военного

Солдат получил пулевое ранение во время боя.

На Донбассе в пятницу ранили военного
Фото: EPA/UPG

В зоне боевых действий на Донбассе в пятницу ранили военного.

Это произошло во время боя возле поселка Луганское в Бахмутском рнайоне Донецкой области, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - сказано в сообщении.

Бойца доставили в госпиталь, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, что 19 марта на Донбассе оккупационные войска 15 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный погиб, один был ранен.

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