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Набсовет "Укрзализныци" предложил уволить главу компании Желько Марчека

Железная дорога получит третьего руководителя с начала года.

Желько Марчек
Фото: пресс-служба УЗ
Желько Марчек

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение рекомендовать Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления компании.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" приняла решение рекомендовать Кабинету министров Украины освободить Желько Марчека от должности исполняющего обязанности председателя правления. Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров", - сообщает "Укрзализныця".

Марчек возглавил железную дорогу в начале февраля 2020 года после увольнения Евгения Кравцова.

Напомним, что на прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен с должности в ближайшее время.

После этого агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники сообщило, что и.о. главы правления "Укрзализныци" может стать Иван Юрик. Он является членом правления "Укрзализныци" с лета 2019 года, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, он входил в состав набсовета компании.

Иван Юрик
Фото: пресс-служба УЗ
Иван Юрик

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

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