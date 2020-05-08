Годовая инфляция в апреле замедлилась до 2,1%

Экономический кризис пока не отразился на ценах.

Потребительские цены в апреле 2020 года выросли на 2,1% (год к году) по сравнению с 2,3% месяцем раньше.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных в пятницу.

По сравнению с мартом 2020 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 0,8%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле повысились на 2,1%, на одежду и обувь - повысились на 0,4%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 3,2%, на услуги здравоохранения - повысились на 2,1%, на образование – не изменились.

В январе-апреле инфляция составила 1,5%.

Напомним, что инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в первые недели карантинных мероприятий.

По прогнозу Национального банка, инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% ± 1 в. п. Рост цен умеренно ускорится в следующие месяцы и на конец 2020 года выйдет на 6%.