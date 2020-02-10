Панно площадью 60 кв. м. висело там 40 лет.

В центре культуры Национального авиационного университета демонтировали резное панно из дерева площадью 60 кв. м., которое висело там 40 лет. Об этом сообщается на фейсбуке Ukrainian Modernism.

Фото: Ukrainian Modernism

«Демонтировали в рамках типичного "евроремонта" для "осовременивания" ЦКМ. Сейчас панно, на котором изображены сюжеты с учеными, конструкторами, космонавтами и пилотами, находится в подвале одного из корпусов, сваленное как хлам (но хотя бы части пронумерованы)», - сказано в сообщении.

Фото: Семен Широчин

Администраторы сообщества настаивают, что художественный объект необходимо вернуть в публичное пространство для всеобщего обозрения.

«Если в Центре культуры и искусства НАУ места для искусства уже нет, панно можно установить в переходе между корпусами (например, между 1м и 8м) или в приемной комиссии», - добавили в сообществе.

Администраторы также обратились к ректору университета Владимиру Исаенко, Министру образования Анне Новосад с просьбой проконтролировать, чтобы панно сохранили и вернули людям.

Фото: Ukrainian Modernism

Позже в сообществе добавили, что директор НАУ написал официальное письмо ректору с просьбой сохранить панно.

Напомним, в начале августа 2019 года во Львове уничтожили мозаику на территории бывшего завода "Кинескоп".

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