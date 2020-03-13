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Мэрия Киева заказала 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

На случай эпидемии подготовлены 500 кроватей и 120 аппаратов ИВЛ.

Мэрия Киева заказала 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэрия Киева заказала 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на коронавирус.

Об этом сообщил глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко в пятницу в эфире радио "НВ".

"На тот случай, если количество больных будет большим, мы сейчас заказали 100 тысяч тестов, которые скоро будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал он.

"Лучше не допустить пожара, чем потом его тушить", - пояснил Кличко позицию столичных властей.

Он сказал, что в Киеве случаев коронавирусной болезни пока нет, но город в принципе готов к возможному началу эпидемии.

"Мы подготовили в городе Киеве семь стационарных отделений инфекционных заболеваний. Больше 500 кроватей на всякий случай уже подготовлены. Около 120 аппаратов искусственного дыхания, заказали еще 30. Я уже говорил: 5000 экспресс-тестов в нашем городе есть. Вытащили из аптек и обеззараживающие средства, и я дал задачу экстренно закупить. То есть город Киев готов к любому развитию событий", - сказал Кличко.

Напомним, что в Украине пока что выявили трех больных с диагнозом COVID-19. Одного 39-летнего мужчину лечат в Черновцах с начала месяца, его состояние, судя по сообщениям, не вызывает опасений. 12 марта стало известно о еще двух больных: в Житомирской области в тяжелом состоянии находится 71-летняя женщина, приехавшая из Польши, в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена приехала из Италии.

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