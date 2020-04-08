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Киев отменил закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры

Заказчик нарушил установленный Кабмином порядок закупок.

Киев отменил закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры
Фото: Надано Володимиром Карплюком

Киевское коммунальное предприятие "Информатика" отменило закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры.

Об этом сообщила мониторинговая платформа DoZorro.

Договор без тендера на 64,9 млн гривен предусматривал закупку 400 камер с услугой монтажа и пусконаладки.

КП "Информатика" воспользовалось недавно принятым законом, разрешающим покупать товары и услуги для противодействия COVID-19 без тендера, но Госаудитслужба увидела в тендере нарушения порядка закупок, установленного Кабинетом министров.

7 апреля на странице закупки в Prozorro появилась информация о разрыве договора.

Коммунальное предприятие "Информатика" администрирует все сети камер в Киев. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

Поставщиков видеокамер должно была стать компания "Интерво".

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