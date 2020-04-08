Киев отменил закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры

Киевское коммунальное предприятие "Информатика" отменило закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры.
Об этом сообщила мониторинговая платформа DoZorro.
Договор без тендера на 64,9 млн гривен предусматривал закупку 400 камер с услугой монтажа и пусконаладки.
КП "Информатика" воспользовалось недавно принятым законом, разрешающим покупать товары и услуги для противодействия COVID-19 без тендера, но Госаудитслужба увидела в тендере нарушения порядка закупок, установленного Кабинетом министров.
7 апреля на странице закупки в Prozorro появилась информация о разрыве договора.
Коммунальное предприятие "Информатика" администрирует все сети камер в Киев. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.
Поставщиков видеокамер должно была стать компания "Интерво".