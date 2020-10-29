50% ДТП должны оформляться с помощью европротокола

Нидерландская компания TomTom по итогам прошлого года составила рейтинг Traffic Index-2019. Столица нашей страны с населением около 4 млн. человек заняла по сложности и силе заторов 12-е место в мире и третье – в Европе. В Европе только такие мегаполисы как Москва и Стамбул, с населением, значительно превышающим 10 млн. человек, имеют более проблемный дорожный трафик.

Проблема дорожных заторов в крупных украинских городах становится все более острой: автомобилисты и пассажиры каждый день убеждаются в этом на собственном опыте.

Фото: Макс Левин

В топ-30 самых городов мира с самыми масштабными заторами (и в европейский топ-15) попали еще два больших города Украины: на 18-м месте Одесса с населением около 1 млн. человек, на 29-м – Харьков (население около 1,4 млн. человек). Днепр, еще один город-миллионник, занимает в мировом рейтинге 47 место.

Согласно данным той же компании, жители Киева в среднем тратят на 46% больше времени в дороге из-за пробок, по сравнению с тем, которое требуется на передвижение при нормальном трафике. В часы пик эта задержка становится почти двукратной.

По мнению многих водителей, даже карантин и спад экономической активности не повлияли на интенсивность пробок в крупных городах Украины.

Все глобальные способы решения проблемы дорожных заторов – построение новых дорог, развязок и перехватывающих парковок, развитие сети общественного транспорта – требуют значительных инвестиций в их реализацию и долгих сроков внедрения.

Есть некоторые шаги, которые мы сами, автомобилисты, можем сделать «здесь и сейчас», чтобы облегчить себе перемещение по дорогам страны. Что это за действия?

Первое – неуклонное соблюдение правил дорожного движения. В Украине за год происходит более 200 тыс. ДТП, следствием большинства из них становятся дорожные заторы. Статистика Национальной полиции свидетельствует, что причиной подавляющей части аварий является несоблюдение водителями ПДД. Традиционно лидируют такие причины, как нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Второе – в распоряжении украинских автовладельцев есть удобный и простой инструмент, чтобы максимально быстро оформить ДТП, и соответственно, уменьшить влияние аварий на дорожный трафик, проявить уважение к другим участникам дорожного движения.

Это европротокол – упрощенный способ оформления ДТП без участия полиции. Он представляет собой специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии. Данный документ является основанием для оформления события в страховой компании и дальнейшей выплаты страхового возмещения по ОСАГО пострадавшей стороне.

Бланк европротокола обязана выдать страховая компания, с которой автовладелец заключает договор ОСАГО, независимо от того, в привычном бумажном виде договор или это – электронный полис. Не забывайте напомнить о необходимости предоставить бланк европротокола своему страховщику или распечатайте его с сайта МТСБУ.

Однако если по какой-то причине у вас не оказалось в момент аварии европротокола – все равно есть решение. Берите в руки планшет или смартфон и пользуйтесь удобством электронного европротокола. Для этого можно использовать либо веб-интерфейс или опцию в мобильном приложении «Мой полис».

Каковы преимущества европротокола для водителя?

1. Экономия времени: не надо ждать приезда сотрудников Национальной полиции, а позже еще и идти в суд.

2. Экономия денег: не придется платить штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 340 грн.

За 2019 год украинские автовладельцы «сэкономили на штрафах», оформляя европротоколы, в общей сложности более 16 млн. гривен.

Для общества использование европротокола также приносит существенную пользу: ведет к снижению количества дорожных заторов, дает экономию времени каждого участника дорожного движения, а также государственных средств, идущих на администрирование работы полиции и судов при «обычном» способе оформления ДТП. Об экономической эффективности для общества и государства я расскажу в отдельном материале.

За последние несколько лет украинские автовладельцы оценили удобство пользования европротоколом. Если 2015 году с его помощью было оформлено всего 12,5 тыс. страховых случаев, то в 2019 г. – уже 47,5 тыс., их доля общем количестве выплат, произведенных по ОСАГО, выросла с 13% в 2015 г. до 34% в 2019 г.

Однако заявляю, что треть ДТП, оформленных европротоколом – это мало, мы можем и должны достигнуть цифр в 50-70%. Почему я так уверенно говорю об этом?

Давайте вспомним, в каких случаях возможно оформление ДТП при помощи европротокола:

1. В ДТП участвует не более двух транспортных средств.

2. Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, то есть оформить европротокол нельзя лишь в случае, если один из водителей пренебрег требованием закона о необходимости страхования своей ответственности, или является льготником, по закону освобождённым от обязанности заключать договор ОСАГО.

3. У обоих водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения.

4. Участники ДТП согласны с определением обстоятельств аварии (нет разногласий относительно того, кто стал виновником).

5. В ДТП нет погибших или получивших травмы людей.

По статистике, в прошлом году произошло 208,2 тыс. ДТП: 160,7 тыс. по данным Национальной полиции и 47,5 тыс., оформленных при помощи европротокола без вызова сотрудников полиции). Количество ДТП, в которых пострадали люди, оставило 26,1 тыс., то есть ДТП с пострадавшими, которые нельзя оформить по европротоколу, составляют всего примерно 12,5%.

6. Нынешний лимит выплат по европротоколу ограничен суммой 50 тыс. грн., и повреждения автомобиля невиновной стороны не должны превышать ее.

Именно этот пункт является основным «камнем преткновения» для того, чтобы украинские водители активнее использовали европротокол, т.к. как многие опасаются, что не смогут самостоятельно определить, укладывается ли размер ущерба в 50 тыс. грн.

МТСБУ проанализировало структуру всех выплат по ОСАГО по итогам прошлого года и первого полугодия текущего, и мы видим, что только 7-8% выплат от общего количества превышают 50 тыс. грн., 90% выплат по европротоколу – на сумму меньше 30 тыс. грн.

Таким образом, есть еще большой запас для увеличения доли ДТП, оформленных при помощи европротокола. Мы призываем автовладельцев активнее использовать этот удобный способ, ведь его преимущества очевидны.

Для того, чтобы украинские автовладельцы чувствовали себя максимально уверенно, в ближайшее время МТСБУ планирует инициировать увеличение лимита выплат по европротоколу. Также рассматриваем возможность поддержать разработку диджитального решения, который позволит в режиме реального времени оценить размеры ущерба при ДТП, загрузив информацию об обстоятельствах аварии и фото поврежденных автомобилей в специальный сервис.