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Вместо "Евровидения" проведут онлайн-концерт

Из-за коронавируса конкурс отменили.

Вместо "Евровидения" проведут онлайн-концерт
Фото: eurovision.stb.ua

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение"-2020 анонсировали онлайн-концерт, которым из-за коронавируса предполагается заменить конкурс.

На официальном сайте конкурса указано, что мероприятие продлится около 2 часов. На конкурсе надеются услышать всех исполнителей, которые должны были принять участие в традиционном "Евровидении".

Ведущими онлайн концерта будут нидерландские ведущие оригинального песенного конкурса.

18 марта стало известно, что конкурс "Евровидение"-2020, который должен был пройти в Роттердаме 12-16 мая, отменили из-за вспышки коронавируса.

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