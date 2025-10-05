Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Непалі через повені загинуло понад 40 людей

У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.

У Непалі через повені загинуло понад 40 людей
Фото: x.com/APF_Nepal

У Непалі через зсуви та повені, спричинені сильними зливами, загинуло щонайменше 42 людей.

Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на місцеву владу та ЗМІ.

Як інформують у Національному управлінні зі зменшення ризику стихійних лих Непалу, ще п’ятеро зникли безвісти.

Відомо, що 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів в окрузі Ілам на сході, що межує з Індією, ще дев’ять людей зникли безвісти після того, як їх змила повінь, а ще троє загинули внаслідок ударів блискавки в інших частинах країни.

У східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг у Західній Бенгалії, щонайменше семеро людей загинули внаслідок зсувів, що сталися після сильних дощів.

Кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями, внаслідок чого сотні пасажирів залишилися в скрутному становищі.

У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.

Фото: x.com/APF_Nepal

  • Повені та зсуви стаються в Непалі майже щороку в сезон мусонів. Проте впродовж останніх років їхній масштаб зріс. Науковці пов’язують це з глобальним потеплінням, через яке Світовий океан інтенсивніше випаровує воду, повітря стає вологішим, кількість опадів збільшується.
﻿
