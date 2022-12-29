За добу Росія втратила 790 окупантів і вертоліт

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали 104 560 осіб. За добу сили оборони ліквідували (+790) осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

танків ‒ 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,

артилерійських систем – 2004 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+5) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та семи ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.