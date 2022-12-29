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За добу Росія втратила 790 окупантів і вертоліт

Також знищено танк. 

За добу Росія втратила 790 окупантів і вертоліт
Втрати окупантів (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали 104 560 осіб. За добу сили оборони ліквідували (+790) осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

  • танків ‒ 3018 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од, 
  • артилерійських систем – 2004 (+5) од, 
  • РСЗВ – 423 (+5) од, 
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 268 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та семи ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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