За добу Росія втратила 790 окупантів і вертоліт

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали 104 560 осіб. За добу сили оборони ліквідували (+790) осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та семи ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.