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Посол оприлюднив відео з навчань українських танкістів у Німеччині

Бундесвер почав тренувати українців на танках Leopard 2 минулого тижня.

Посол оприлюднив відео з навчань українських танкістів у Німеччині
Фото: Скрін з відео

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав відео з навчань українських танкістів, які опановують танки Leopard 2A6.

Про це Макеєв написав у Facebook. 

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина. Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", – вказав посол.

Бундесвер почав тренувати українських військовослужбовців на танках Leopard 2 минулого тижня, навчання має завершитися до кінця березня 2023 року. Німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 (два батальйони) до кінця березня.

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Як раніше повідомлялось, Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні. 

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