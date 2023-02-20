Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав відео з навчань українських танкістів, які опановують танки Leopard 2A6.

Про це Макеєв написав у Facebook.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина. Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", – вказав посол.

Бундесвер почав тренувати українських військовослужбовців на танках Leopard 2 минулого тижня, навчання має завершитися до кінця березня 2023 року. Німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 (два батальйони) до кінця березня.

Як раніше повідомлялось, Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.