Аспен Інститут Київ презентує збірку текстів провідних українських інтелектуалів про суспільний договір

З 2022 року Аспен Інститут Київ працює над проєктом, присвяченим суспільному договору для України. Одна з його цілей — залучити лідерів різних галузей до обговорення спільного уявлення про майбутнє нашої держави. Так, у рамках проєкту Інститут проводить серію діалогових заходів різного формату.

У рамках проєкту Аспен Інститут Київ упорядкував для учасників семінарів “(Пере)осмислення суспільного договору для України” збірку есеїв провідних українських мислителів щодо суспільного договору та його різних аспектів.

Сергій Пролеєв, Олеся Островська-Люта, Олег Хома, Володимир Єрмоленко, Вахтанґ Кебуладзе, Ярослав Грицак, Павло Шеремета, Сергій Корсунський та Всеволод Речицький поділилися своїми роздумами щодо майбутнього устрою нашого суспільства, спільних принципів та цінностей як основи національного відновлення, протиріч та можливостей, які потребують постійної уваги лідерів та й всіх співгромадян.

Інститут заохочує до рефлексій про майбутнє країни та суспільний договір на основі Збірки, яка доступна за посиланням.

“Ми впевнені, що якомога ширше й відверте залучення до такого діалогу є корисним для розуміння векторів розвитку майбутнього. Саме від нашої здатності домовлятися та діяти спільно залежить і доля перемоги, і доля всієї країни, й навіть доля світового порядку найближчого десятиліття”, — говорить виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська.

Упорядник Збірки: Олег Хома. До редакційної колегії також увійшли Андрій Кулаков та Володимир Фадеєв.

Довідково: Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.

Проєкт “Суспільний договір для України” реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).