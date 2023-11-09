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Міноборони розробляє оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах

До розробки залучили бойових медиків, волонтерів і представників громадських організацій.

Міноборони розробляє оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони розробляє оновлену єдину систему домедичної допомоги в бойових умовах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство залучило до розробки бойових медиків, волонтерів і представників громадських організацій. Наразі є засадничий документ, який обговорили на робочій зустрічі за участі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової та представників громадськості.

За словами Калмикової, в основі документу - стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.

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Нагадаємо, у вересні Міністерство охорони здоров'я заявило, що відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання.

Раніше уряд спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю. 

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