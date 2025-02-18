Проєкт був затверджений ще у 2019 році. Стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між країнами.

Сьогодні разом із першою леді офіційно відкрили нову будівлю українського посольства в Анкарі, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що проєкт був затверджений ще у 2019 році, і стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами.

“Дуже символічно, що нове посольство відображає фактично новий рівень нашого стратегічного партнерства”, – зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що сьогодні в посольстві зустрівся з представниками української громади в Туреччині: “Дякую всій команді, яка працює над такими важливими й хорошими відносинами”.

Напередодні Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі з Ердоганом. Президенти обговорять, зокрема, обмін полоненими з Росією.