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Зеленський і перша леді відкрили нову будівлю українського посольства в Анкарі

Проєкт був затверджений ще у 2019 році. Стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між країнами.

Зеленський і перша леді відкрили нову будівлю українського посольства в Анкарі
Фото: Офіс президента

Сьогодні разом із першою леді офіційно відкрили нову будівлю українського посольства в Анкарі, повідомив президент Володимир Зеленський. 

Він зазначив, що проєкт був затверджений ще у 2019 році, і стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами. 

“Дуже символічно, що нове посольство відображає фактично новий рівень нашого стратегічного партнерства”, – зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що сьогодні в посольстві зустрівся з представниками української громади в Туреччині: “Дякую всій команді, яка працює над такими важливими й хорошими відносинами”. 

Напередодні Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі з Ердоганом. Президенти обговорять, зокрема, обмін полоненими з Росією.

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