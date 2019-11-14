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Прокурора из Бердянска поймали на крупной взятке

Он получил $10 тыс. за непривлечение лица к отвествтенности.

Прокурора из Бердянска поймали на крупной взятке
Архивное фото
Фото: facebook/НАБУ

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили прокурора Бердянской местной прокуратуры, который вымогал и получил 10 тыс долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"В среду, 13 ноября 2019 года, под процессуальным руководством Генеральной инспекции ГПУ следователи Госбюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности пресекли противоправную деятельность прокурора Бердянской местной прокуратуры, который требовал и получил через посредника взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращения оказания давления на хозяйственную деятельность последнего", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"ГПУ предупреждает о нулевой толерантности к использованию прокурорами своего служебного положения в целях, не предусмотренных Конституцией и Законом Украины «О прокуратуре»", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что 96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать после реформирования органов прокуратуры.

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