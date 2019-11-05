В Киеве прокурор избил посетителя прокуратуры

Сотрудник киевской местной прокуратуры №7 избил посетителя.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре. Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры №7, по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры. После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице", - говорится в сообщении.

В указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

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