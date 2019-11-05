СБУ уволила начальника российского разведцентра за провалы по Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила нескольких агентов российских спецслужб. Так, за провалы был уволен начальник российского разведцентра Петр Каменщиков.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316-й разведывательный центр ГУ Генштаба ВС РФ. За провалы в оперативно-служебной деятельности его начальника, капитана 1-го ранга Петр Каменщиков, освобожден от должности", - говорится в сообщении.

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе - обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на Донбассе.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. "Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ неоднократно предупреждала о вербовке украинцев во время посещения Крыма