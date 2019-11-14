Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
ГлавнаяПолитика

Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета-2020 во втором чтении

Рассмотрение может затянуться до двух ночи.

Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета-2020 во втором чтении
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Отмечается, что парламент рассмотрит законопроект №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета (№2000) во втором чтении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее прогнозировал, что рассмотрение бюджета "может затянуться до двух ночи", передает корреспондент LB.ua.

Напомним, 5 ноября Кабмин утвердил проект бюджета во втором чтении. 13 ноября бюджетный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет-2020 в целом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также