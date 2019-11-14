Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета-2020 во втором чтении

Рассмотрение может затянуться до двух ночи.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Отмечается, что парламент рассмотрит законопроект №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета (№2000) во втором чтении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее прогнозировал, что рассмотрение бюджета "может затянуться до двух ночи", передает корреспондент LB.ua.

Напомним, 5 ноября Кабмин утвердил проект бюджета во втором чтении. 13 ноября бюджетный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет-2020 в целом.