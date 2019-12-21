В Украине завтра потеплеет до +16 градусов

22 декабря в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, преимущественно дождевая погода, ветер южный, 7-14 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+12 градусов.
В Карпатах ночью сильный дождь и мокрый снег, днем небольшие дожди, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов. На высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с.
В Моршине дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +9…+11 градусов.
В Трускавце дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +7…+9 градусов.
В Сваляве дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +6…+8 градусов.
На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.
В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.
На юге Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +8…+15 градусов.
В Крыму облачно, местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+16 градусов.
В Ялте местами небольшой дождь. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.