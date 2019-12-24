В Киеве ночь на 24 декабря стала самой теплой за 139 лет наблюдений, столбик термометра ночью не опустился ниже 5,7 градусов. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднесуточная температура 23 декабря составила + 8,0 ° С, что на 0,5 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года", - отметили в обсерватории.

По климатической нормой такое значение соответствует температуре середины октября.

"Ночь на 24 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже 5,7 ° С, что на 0,9 ° С теплее чем это было в 2015 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на чрезвычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.

Напомним, День святого Николая 19 декабря побил три температурных рекорда в столице. 19 декабря максимальная температура воздуха составила + 11,3 ° С, что на 0,6 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.