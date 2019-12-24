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Минцифры запустит для украинцев курсы по цифровизации в формате ток-шоу

Курсы запустят с 21 января 2020 года.

Минцифры запустит для украинцев курсы по цифровизации в формате ток-шоу
Фото: ukrinform

Министерство цифровой трансформации с 21 января 2020 года запустит курсы по цифровизации населения, которые будут сделаны в формате ток-шоу. Об этом заявил продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы подумали, почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором остановились - это формат студии, в которую селебрити приглашают в гости экспертов и ставят актуальные вопросы от украинцев", - рассказал Спивачук.

Он также подчеркнул, что базовый курс делится на три сезона, и у каждого будет свой ведущий: Ольга Сумская, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак.

Он уточнил, что "образовательные сериалы" будут переведены на украинский, русский, а также на язык жестов.

Как сообщал премьер-министр Алексей Гончарук на презентации онлайн-проекта "Действие. Цифровое образование", в Украине провели исследование, по результатам которого оказалось, что 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.

Напомним, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью LB.ua сообщал, что Минцифры планирует создать в библиотеках диджитал-хабы, где всех желающих будут обучать цифровой грамотности. Библиотеки будут функционировать как коворкинги, места для обучения и центры поддержки малого предпринимательства. Минцифры планирует охватить 6 млн людей программой обучения цифровым навыкам.

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